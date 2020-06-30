Коронавірус у Києві: кількість випадків Covid-19 перевалила за 5 тисяч



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Статистика щодо захворюваності киян на коронавірус невтішна

За добу виявлено понад пів сотні нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 30 червня, у Києві підтверджено 5037 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. За попередню добу збільшення складало 45 осіб.

З початку епідемії у Києві одужали 1563 людини (за добу 11), померли 108 осіб

У Київській області зафіксовано 2585 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 39 осіб. За попередню добу збільшення складало 40 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1332 осіб (за добу 14), померли 50 людей.

Загалом в Україні підтверджено 44334 випадки Covid-19. Протягом 29 червня отримано 706 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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Нагадаємо, станом на ранок 29 червня, у Києві було підтверджено 4980 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 45 осіб.

У Київській області було зафіксовано 2546 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 40 осіб.