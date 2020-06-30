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    Коронавірус у Києві: кількість випадків Covid-19 перевалила за 5 тисяч

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    Статистика щодо захворюваності киян на коронавірус невтішна - Коронавірус у Києві: кількість випадків Covid-19 перевалила за 5 тисяч
    Статистика щодо захворюваності киян на коронавірус невтішна

    За добу виявлено понад пів сотні нових хворих на коронавірус

    Станом на ранок 30 червня, у Києві підтверджено 5037 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. За попередню добу збільшення складало 45 осіб.  

    З початку епідемії у Києві одужали 1563 людини (за добу 11), померли 108 осіб

    У Київській області зафіксовано 2585 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 39 осіб. За попередню добу збільшення складало 40 осіб. З початку епідемії одужали від коронавірусу 1332 осіб (за добу 14), померли 50 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 44334 випадки Covid-19. Протягом 29 червня отримано 706 повідомлення про нові підтверджені випадки. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    Нагадаємо, станом на ранок 29 червня, у Києві було підтверджено 4980 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 45 осіб.

    У Київській області було зафіксовано 2546 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 40 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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