У Раді зареєстрували законопроєкт про вступ дітей з окупованих територій до вишів без ЗНО



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Зеленський ініціює спрощення вступу у вищі навчальні заклади випускників шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму

У Верховній Раді зареєстрований президентський законопроєкт про вступ дітей з окупованих території до вищих навчальних закладів без ЗНО. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що законопроєкт №3734 «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)» визначений президентом як невідкладний.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт вносить зміни до закону «Про вищу освіту», що розширять можливості для вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та населених пунктів на лінії зіткнення, а також інших окремих категорій осіб.

Законопроєкт врегульовує питання участі у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти в межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) України для дітей військовослужбовців, учасників бойових дій, співробітників Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, які загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей медичних працівників, померлих під час виконання обов’язків з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби.

Законопроєктом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти.

На сьогодні вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Як повідомлялося, в Офісі глави держави 22 червня поінформували, що президент Володимир Зеленський ініціює спрощення вступу у вищі навчальні заклади випускників шкіл із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Зокрема, президент виступає за те, щоб діти з цих територій мали змогу вступати до вишів України без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та мати можливість вступити до всіх вишів України, а не в обмежений перелік, як це відбувається зараз.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.