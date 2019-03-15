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    Суспільство

    У Мукачево чекають Порошенка

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    <hr /> <p>Початок урочистостей анонсований на 12.00</p> - У Мукачево чекають Порошенка

    Початок урочистостей анонсований на 12.00

    На «Красне поле» автобусами звозять людей з різних районів Закарпаття

    На Закарпатті неподалік Хуста на «Красному полі» відбудуться заходи з відзначенню 80-річниці проголошення Карпатської України. Сюди ж має приїхати і президент України Петра Порошенка. Про це повідомляє Мукачево.net.

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    Як зазначає видання, журналісти місцевого телеканалу «Sirius» розповідають, що вже з 9:00 години ранку кількасот людей стоять із прапорами та банерами «Хустщина за Президента» та «Порошенко – наш президент».

    «Людей звозять з різних районів Закарпаття. Кажуть, що приїхали з Хуста, Виноградівщини та Іршавщини. Автобуси, навіть шкільні, весь час прибувають. Зараз на полі стоять до трьохсот людей Поліція чатує практично кожні 10 метрів», - пишуть журналісти.

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    У Мукачево чекають Порошенка
    У Мукачево чекають Порошенка
    У Мукачево чекають Порошенка
    У Мукачево чекають Порошенка
    У Мукачево чекають Порошенка

    Початок урочистостей анонсований на 12.00.

    В Ужгороді також площа Петефі під посиленою увагою з самого ранку. Тут повинен виступати Порошенко на сцені, що змонтували вчора ввечері.

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