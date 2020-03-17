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    Суспільство

    У МЗС розповіли, як українцям повернутися з Польщі

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    Зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон - МЗС - У МЗС розповіли, як українцям повернутися з Польщі
    Зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон - МЗС

    Громадянам України порадили їхати до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

    Міністерство закордонних справ оприлюднило алгоритм дій українців, яким потрібно повернутися з Польщі в умовах обмеження сполучення. Відповідні поради надав у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

    «Постарайтеся дістатися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: «Ягодин-авто» (з польської сторони - «Дорохуськ»), «Рава-Руська» («Хребенне»), «Краківець» («Корчова»). Там працюють українські консули», - йдеться у повідомленні.

    У МЗС звернули увагу, що міське сполучення в Польщі обмежено, і поінформували, що зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон.

    Окрім того, у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що польська сторона запевнила у лояльному ставленні до наших громадян в питанні порушення ними міграційних правил країни у разі завершення терміну дії дозвільних документів на перебування.

    В МЗС також порадили звернутися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці. Також можна звернутися на сторінках посольства і консульств у соцмережах. Слід повідомити ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну.

    «Зверніть увагу, що наразі телефонні лінії перевантажені, тому оптимальний варіант - надіслати електронного листа з вашими даними. Також ви можете зареєструватися у системі ДРУГ і таким чином повідомити МЗС та закордонні дипломатичні установи України про своє перебування у Польщі. Це допоможе отримувати термінові важливі повідомлення, зокрема - про можливі шляхи повернення», - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

    Після цього нашим співвітчизникам у Польщі слід чекати на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну.

    «Ситуація аналізується в режимі 24/7 і розробляються плани евакуації громадян України», - запевнили в МЗС.

    МЗС Польща Україна кордон коронавірус
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