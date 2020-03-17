Водії і поліція стежитимуть за кількістю пасажирів у маршрутках - Ляшко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про продовження або закінчення карантину можна буде говорити лише за кілька тижнів, - Ляшко

Головний санітарний лікар закликав українців у зв’язку з карантином обмежити своє пересування на відкритому повітрі

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідромив, що за кількістю пасажирів у громадському транспорті стежитимуть водій та правоохоронні органи. Про це посадовець поінформував під час спільного брифінгу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства інфраструктури.

Головний санітарний лікар закликав українців у зв’язку з карантином обмежити своє пересування на відкритому повітрі.

Також Ляшко підтвердив повідомлення Служби безпеки України, що жодних розпилювань хімічних речовин над Києвом та іншими містами задля дезінфекції не планується.

Посадовець наголосив, що про продовження або закінчення карантину можна буде говорити лише за кілька тижнів, коли стане відома ситуація з поширенням коронавірусу у світі.

Нагадаємо, з 16 березня пізно ввечері уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

На сьогодні, 17 березня, зареєстровано сім випадків захворювання на кронавірус: у Чернівецькій області чотири, у Житомирській – один і два у місті Києві.

Як повідомлялося, з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.