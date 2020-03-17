Євро-2020 офіційно перенесли на літо 2021 року

Інформацію про рішення підтвердила федерація футболу Норвегії, а також видання As

Стали відомі рекомендації УЄФА щодо наведення ладу у футбольному господарстві після подолання пандемії коронавірусу. Ті самі вже легендарні відео-конференції.

Євро-2020 переноситься на наступний рік, а червень буде віддано на те, щоб дограти національні чемпіонати, кубки та єврокубки.

Матчі чемпіонату Європи відбудуться з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Щоб без істотних змін почати новий сезон, організація також хоче, щоб всі ліги відновили матчі в один час. Більшість турнірів призупинено до 2-3 квітня 2020.

Однак відновлення чемпіонатів залежатиме не від заяв чиновників по скайпу, а ситуації з коронавірусом у кожній країні окремо.

Нагадаємо, нині все футбольні першості зупинені, а європейські країни закрились на карантин. Як показує досвід Китаю, до коронавірус практично подолано, часу має пройти значно більше, ніж кілька тижнів, про які мріє УЄФА.