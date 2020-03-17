Де взяти маски і зробити тест на коронавірус: Кличко відповів на запитання, що хвилюють киян (відео)
Кличко відповів на запитання, які йому найчастіше ставлять користувачі соцмереж
Мер Києва Віталій Кличко записав відео, в якому відповів на п’ять запитань, які йому найчастіше ставлять користувачі у соціальних мережах.
Відео мер опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На запитання, де взяти захисні медичні маски, мер зазначив, що Київ із резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок.
«Люди пішли запасатися масками і був створений ажіотаж. Дефіцит масок сьогодні в багатьох країнах світу. У підпорядкуванні міської влади - тільки аптеки «Фармації». Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу вони надійдуть у лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки комунального підприємства «Фармація», - наголосив Кличко.
Також мер розповів, кому і де робитимуть тести на коронавірус. Кличко закликав людей не шукати тести в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити їх «профілактично». За його словами, столиця отримала 5 тисяч і замовила ще 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть у медзаклади міста. І тільки там, за наявності симптомів захворювання, лікарі роблять тест.
А за перших симптомів хвороби Кличко порадив негайно звертатися до сімейного лікаря. Також у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном». На неї кияни можуть телефонувати за номером 15-83 зі стаціонарного та (044) 235-01-01 – з мобільного телефонів.
«Кияни, які повернулися з країн, де складна епідеміологічна ситуація, повинні повідомити про це за телефоном служби 15-51. Закликаю кожного бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить ефективність протиепідемічних заходів, які здійснюють у столиці!» - наголосив Кличко.
Він також розповів про те, скільки триватимуть у Києві запроваджені обмежувальні заходи.
«Попередньо обмежувальні заходи триватимуть до кінця березня. Далі ми будемо ухвалювати рішення, виходячи з ситуації, що буде на той час у Києві і в Україні. Якщо буде необхідно – ми продовжимо ці заходи. Однозначно, ми інформуватимемо громадськість про ситуацію і наші дії в ній», - підкреслив Кличко.