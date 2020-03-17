Де взяти маски і зробити тест на коронавірус: Кличко відповів на запитання, що хвилюють киян (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко закликав громадян бути відповідальними

Кличко відповів на запитання, які йому найчастіше ставлять користувачі соцмереж

Мер Києва Віталій Кличко записав відео, в якому відповів на п’ять запитань, які йому найчастіше ставлять користувачі у соціальних мережах.

Відео мер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На запитання, де взяти захисні медичні маски, мер зазначив, що Київ із резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок.

«Люди пішли запасатися масками і був створений ажіотаж. Дефіцит масок сьогодні в багатьох країнах світу. У підпорядкуванні міської влади - тільки аптеки «Фармації». Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу вони надійдуть у лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки комунального підприємства «Фармація», - наголосив Кличко.

Також мер розповів, кому і де робитимуть тести на коронавірус. Кличко закликав людей не шукати тести в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити їх «профілактично». За його словами, столиця отримала 5 тисяч і замовила ще 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть у медзаклади міста. І тільки там, за наявності симптомів захворювання, лікарі роблять тест.

А за перших симптомів хвороби Кличко порадив негайно звертатися до сімейного лікаря. Також у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном». На неї кияни можуть телефонувати за номером 15-83 зі стаціонарного та (044) 235-01-01 – з мобільного телефонів.

«Кияни, які повернулися з країн, де складна епідеміологічна ситуація, повинні повідомити про це за телефоном служби 15-51. Закликаю кожного бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить ефективність протиепідемічних заходів, які здійснюють у столиці!» - наголосив Кличко.

Він також розповів про те, скільки триватимуть у Києві запроваджені обмежувальні заходи.

«Попередньо обмежувальні заходи триватимуть до кінця березня. Далі ми будемо ухвалювати рішення, виходячи з ситуації, що буде на той час у Києві і в Україні. Якщо буде необхідно – ми продовжимо ці заходи. Однозначно, ми інформуватимемо громадськість про ситуацію і наші дії в ній», - підкреслив Кличко.