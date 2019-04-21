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    Суспільство

    У Нацполіції розповіли, де було найбільше порушень під час голосування

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    Правоохоронцям надійшло 1245 заяв і повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом - У Нацполіції розповіли, де було найбільше порушень під час голосування
    Правоохоронцям надійшло 1245 заяв і повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом

    Найбільше порушень на виборчих дільницях було у Києві, Дніпропетровській та Донецькій області

    Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що лідерами у порушеннях виборчого законодавства під час голосування на виборах президента - 2019 залишаються Київ, Дніпропетровська і Донецька області. Про це він заявив в ході брифінгу, передає прес-служба МВС.

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    Князєв підтвердив, що сьогодні на виборчих дільницях померли двоє громадян: у Волновасі і Тернопільській області.

    Також голова поліції зазначив, що з 22 повідомлень про «замінування», об'єктами атак були - Харківський і Львівський аеропорти, супермаркети, православні культові споруди. Вибухотехніки провели перевірки, ніяких вибухових речовин не виявили.

    Нагадаємо, протягом дня виборів України, станом на 20:30, правоохоронцям надійшло 1245 заяв і повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом.

    За його словами, протягом дня надійшло 42 повідомлення про замінування об'єктів по всій Україні. Крім того, він зазначив, що в Авдіївці померла жінка, не дійшовши до виборчої дільниці. Також протягом дня фіксувалися випадки, коли особи намагалися винести бюлетень за межі виборчої дільниці.

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