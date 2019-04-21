Луценко подякував Порошенку



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Генпрокурор першим публічно підтримав Порошенка після оголошення екзит-полів

Генеральний прокурор Юрій Луценко написав в Facebook пост подяки на адресу чинного президента Петра Порошенка.

«Дякую, Петро Порошенко. Ти заклав фундамент нової європейської України. Армія. Міжнародна антипутінська коаліція. Декомунізація. Енергетична незалежність. Безвіз. Децентралізація. Українізація. Томос», - написав Луценко.

Генпрокурор додав, що навіть виграш Зеленського – «перемога Твого курсу на справжню демократію».

Нагадаємо, згідно екзит-полам, за Зеленського проголосували 73% виборців, за Порошенка – 26%.

Сьогодні на брифінгу після оголошення екзит-полів Володимир Зеленський сказав, що Юрій Луценко - це стара команда і що «будемо призначати нових людей».