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    Зеленський допустив призначення Порошенка на посаду в уряді

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    Володимир Зеленський - Зеленський допустив призначення Порошенка на посаду в уряді
    Володимир Зеленський

    Зеленський готовий призначити Порошенка на ту чи іншу посаду в уряді, якщо «того забажає суспільство»

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський, який за даними екзит-полів перемагає у другому турі, заявив, що може призначити Петра Порошенка на ту чи іншу посаду в уряді, якщо «того забажає суспільство».

    Про це Зеленський повідомив під час прес-конференції у своєму штабі.

    «Ви хочете, що як його кимось призначив? Тоді я звернусь до суспільства. Якщо суспільство мені скаже, що вони хочуть бачити Петра Порошенка на тій чи іншій посаді — може бути, я не знаю. Мені здається, що це не сьогоднішнє рішення кадрове. Давайте спробуємо новими силами щось зробити. Дуже хочеться», — повідомив Зеленський.

    «Я готовий звернутися до Порошенка, коли мені знадобиться допомога», — додав Зеленський.

    Раніше Зеленський заявив, що буде «призначати нових людей».

    За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський отримав близько 73 відсотків голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко - близько 25 відсотків.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.

    Петро Порошенко ЗМІ вибори політика Володимир Зеленський президент
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