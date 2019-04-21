Зеленський допустив призначення Порошенка на посаду в уряді

Про це Зеленський повідомив під час прес-конференції у своєму штабі.

«Ви хочете, що як його кимось призначив? Тоді я звернусь до суспільства. Якщо суспільство мені скаже, що вони хочуть бачити Петра Порошенка на тій чи іншій посаді — може бути, я не знаю. Мені здається, що це не сьогоднішнє рішення кадрове. Давайте спробуємо новими силами щось зробити. Дуже хочеться», — повідомив Зеленський.

«Я готовий звернутися до Порошенка, коли мені знадобиться допомога», — додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що буде «призначати нових людей».

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський отримав близько 73 відсотків голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко - близько 25 відсотків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.