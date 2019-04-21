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    Вибори президента: в Румунії українці обрали Порошенка

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    <span>Посольство України в Румунії</span> - Вибори президента: в Румунії українці обрали Порошенка
    Посольство України в Румунії

    У Румунії до другого туру президентських виборів функціонувала одна виборча комісія в Бухаресті

    На виборчій дільниці в Румунії лідирує чинний президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на інформацію комісії.

    За попередніми результатами на виборчій дільниці в Бухаресті лідирує Петро Порошенко з результатом 52%. Володимира Зеленського підтримало 47% українців, які проживають в Румунії.

    Відзначимо, що 1% виборчих бюлетенів - недійсний.

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    Нагадаємо, що в Румунії до другого туру президентських виборів функціонувала одна виборча комісія в Бухаресті.

    Як повідомляв «Главком», за результатами екзит-полу телеканалу «112 Україна» шоумена Володимира Зеленського підтримали 73,7% виборців, чинного президента Петра Порошенка – 26,3%; телеканалу «1+1»: у Зеленського - 72,7% голосів, у Порошенка - 27,3% . Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73,2% голосів, Порошенко — 25,3%.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Зазначимо, що на спеціальній дільниці полярної станції «Академік Вернадський» за результатами виборів президента 2019 перевагу в голосах здобув чинний президент Петро Порошенко

    На виборчій дільниці в Австралії, де вже завершилося голосування у другому турі виборів президента України, порахували голоси. Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.

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