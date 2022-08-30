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Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
В Україні суха і спекотна погода 
glavcom.ua

Слід бути особливо уважними з вогнем на природі 

ДСНС України попереджає, що сьогодні та завтра. 30 та 31 серпня, у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі дані «Укргідрометцентру».  

Йдеться про ІІ ступінь небезпеки, коли погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. 

Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися фото 1

Нагадаємо, цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Перед цим Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Теги: прогноз погоди

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