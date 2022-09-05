В Україні стане прохолодніше: якою буде погода 5 вересня

У Києві 5 вересня буде без опадів та сонячно

У понеділок, 5 вересня, в Україні прогнозується суха та сонячна погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура вночі становитиме переважно +6+10 градусів, на півдні країни до +13 градусів, у східних та Сумській областях +5+8 градусів.

Вдень на сході та півночі буде прохолодніше – від +15 до +18 градусів, а тепліше на заході та півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +18 до +22 градусів. Натомість у центральній частині країни буде помірно тепло – +17+20 градусів.

У Києві 5 вересня буде без опадів та сонячно. Температура вночі +9+11 градусів, удень +17+19 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.