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В Україні стане прохолодніше: якою буде погода 5 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні стане прохолодніше: якою буде погода 5 вересня
Прогноз погоди на 5 вересня
фото із відкритих джерел

У Києві 5 вересня буде без опадів та сонячно

У понеділок, 5 вересня, в Україні прогнозується суха та сонячна погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура вночі становитиме переважно +6+10 градусів, на півдні країни до +13 градусів, у східних та Сумській областях +5+8 градусів. 

Вдень на сході та півночі буде прохолодніше – від +15 до +18 градусів, а тепліше на заході та півдні. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +18 до +22 градусів. Натомість у центральній частині країни буде помірно тепло – +17+20 градусів.

У Києві 5 вересня буде без опадів та сонячно. Температура вночі +9+11 градусів, удень +17+19 градусів.

В Україні стане прохолодніше: якою буде погода 5 вересня фото 1

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується. 

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Теги: прогноз погоди Україна

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