У ніч на 18 листопада в Україні можна буде побачити зорепад Леоніди

Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів

Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів

Зорепад Леоніди краще спостерігати під ранок (після опівночі та до сходу Сонця)

У листопаді земляни мають нагоду помилуватися останнім осіннім зорепадом під назвою Леоніди. Спостерігати за зорепадом можна буде до 30 листопада, метеорний потік Леоніди відрізняється від інших яскравими та частими спалахами у небі. Його пік припадає на 17-18 листопада щороку.

Радіант потоку – знаходиться в сузір’ї Лева (Leo). Звідси і назва потоку.

Леоніди – це один з найбільш рясних зорепадів. Земля проходить через уламки, залишені кометою Темпеля-Туттля, які, потрапляючи в нашу атмосферу, згоряють. Комета Темпеля-Туттля наближається до Сонця кожні 33 роки.

Коли Земля проходить через метеорний потік, його частинки розміром із піщинку спалахують у атмосфері і він стає видимим у вигляді метеорного дощу.

Леоніди зажили слави через те, що вони є найпотужнішим регулярним метеорним дощем, а також тому, що раз на 33 роки, що пов'язано з орбітальним періодом комети Темпеля-Таттла, спостерігаються надзвичайно рясні дощі, які утворюють справді величне явище. У пікові роки, дощі можуть складатись із тисяч метеорів на годину.

Дивитися на падаючі зірки можна після півночі і до світанку. Дивитися – на схід: трохи правіше і нижче Великої Ведмедиці (Major Ursa) і лівіше Регула (Regulus) – найяскравішої зорі в сузір’ї Лева.

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