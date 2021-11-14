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    Народження нової зірки: Hubble показав фото

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    Відбивна туманність із протозіркою всередині - Народження нової зірки: Hubble показав фото
    Відбивна туманність із протозіркою всередині
    Фото: nasa

    На світлинах обсерваторії видно, як формується нова зірка

    Телескоп Hubble зробив фотографію частини відбивної туманності IC 2631, яка знаходиться у сузір'ї Хамелеон. Про це повідомляє обсерваторія.

    Сама IC 2631 містить протозірку – гаряче щільне ядро формуючої зірки, яка накопичує газ і пил.

    Згодом протозірка може гравітаційно зібрати достатньо речовини, щоб почати ядерний синтез і випромінювати власну енергію та зоряне світло.

    Зазначається, що астрономи спостерігали за цією туманністю під час пошуку дисків із газу та пилу навколо молодих зірок. Такі диски залишилися від утворення зірки і можуть утворити планети.

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    Відбивна туманність – світла газо-пилова хмара, що світиться внаслідок розсіювання пилом випромінювання близьких зір. Світіння таких туманностей забезпечує порівняно холодна зоря (або група зір), випромінювання якої (яких) не зумовлює помітної іонізації навколишнього газу.

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    Теги: космос наука
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    Народження нової зірки: Hubble показав фото