Астероїд розміром з Ейфелеву вежу наблизиться до Землі

4660 Nereus отримав класифікацію як потенційно небезпечний астероїд

Астероїд розміром із Ейфелеву вежу наблизиться до Землі у грудні. Про це повідомляє видання Daily Record із посиланням на дані НАСА.

Об'єкт під назвою 4660 Nereus отримав класифікацію як потенційно небезпечний астероїд. Його довжина складає 330 метрів.

Небесне тіло максимально наблизиться до планети 11 грудня та пролетить на відстані 3,9 мільйона кілометрів. Зазначається, що це у 10 разів більше, ніж відстань між Землею та Місяцем.

Раніше повідомлялося, що величезний і потенційно небезпечний астероїд Апофіс наблизиться до Землі за кілька років, ймовірно, 13 квітня 2029 року. Небесне тіло шириною 340 метрів опиниться на відстані всього за 31 тисячу кілометрів від нашої планети, це ближче, ніж розташування геостаціонарних штучних супутників.

До слова, NASA анонсувало політ на найдорожчий астероїд (відео).

Також NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС.

Нагадаємо, Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу.

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