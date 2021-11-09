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    Пів року в космосі: корабель SpaceX повернув на Землю чотирьох астронавтів

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    Команда повернулася на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС - Пів року в космосі: корабель SpaceX повернув на Землю чотирьох астронавтів

    Команда повернулася на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС

    фото: NASA

    Астронавти успішно відстикувалися від МКС, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня

    Чотири астронавти на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції після піврічної місії. Про це повідомляє у Twitter NASA.

    Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня.

    Екіпаж приводнився біля узбережжя Флориди.

    Команда – Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства і Акіхіко Хошиде з Японії – повернулися на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

    NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.

    До слова, Сенат зобов'язав NASA знайти конкурента Ілона Маску для посадки на Місяць.

    Нагадаємо, раніше американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4.

    Також нещодавно стало відомо, що оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як інвестори оголосили про продаж своїх акцій.

    Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».

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    Теги: космос NASA SpaceX
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    Пів року в космосі: корабель SpaceX повернув на Землю чотирьох астронавтів