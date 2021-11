Пів року в космосі: корабель SpaceX повернув на Землю чотирьох астронавтів

Чотири астронавти на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції після піврічної місії. Про це повідомляє у Twitter NASA.

Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня.

Екіпаж приводнився біля узбережжя Флориди.

Boats with spotlights are seen on the Gulf of Mexico as they approach the @SpaceX Crew Dragon Endeavour and prepare to recover the Crew-2 astronauts. pic.twitter.com/GTVLCfpasH