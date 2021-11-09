Пів року в космосі: корабель SpaceX повернув на Землю чотирьох астронавтів

Команда повернулася на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС

Астронавти успішно відстикувалися від МКС, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня

Чотири астронавти на борту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції після піврічної місії. Про це повідомляє у Twitter NASA.

Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена з квітня.

Екіпаж приводнився біля узбережжя Флориди.

Boats with spotlights are seen on the Gulf of Mexico as they approach the @SpaceX Crew Dragon Endeavour and prepare to recover the Crew-2 astronauts. pic.twitter.com/GTVLCfpasH — NASA (@NASA) November 9, 2021

Команда – Шейн Кімбро і Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства і Акіхіко Хошиде з Японії – повернулися на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.

До слова, Сенат зобов'язав NASA знайти конкурента Ілона Маску для посадки на Місяць.

Нагадаємо, раніше американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4.

Також нещодавно стало відомо, що оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як інвестори оголосили про продаж своїх акцій.

Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».