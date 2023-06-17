У низці областей – дощі і грози: прогноз погоди на 17 червня

На жителів західних областей сьогодні чекає негода

У суботу 17 червня у опади спостерігатимуть у західних областях, а також на сході та південному сході країни. Температура повітря коливатиметься від 9° уночі до 30°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями, підуть помірні, а місцями значні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Вітер на заході подме північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі тут становитиме 11-16°, а вдень – 19-24°. У Карпатах вночі очікується 9-14°, вдень – 12-17°.

На решті території сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Лише на сході та південному сході країни вдень місцями піде невеликий дощ із грозою. Вітер пануватиме східний, 5-10 м/с. Температура вночі тут становитиме 14-19°, вдень – 25-30°. На Донеччині та Луганщині вдень очікується 20-25°.

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Прогноз погоди на 17 червня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області цієї суботи спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер подме східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі становитиме 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі очікується 16-18°, вдень – 27-29°.