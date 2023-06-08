Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня

На заході будуть короткочасні дощі

В Україні в четвер, 8 червня, у низці областей прогнозують дощі. На заході буде сильний вітер – до 15-18 м/с. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В областях буде мінлива хмарність. На заході, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях будуть короткочасні дощі, а місцями – з грозами. Решту території країни опади оминуть. Вдень у західних областях місцями пориви вітру сягнуть 15-18 м/с.

Температура повітря вночі в більшості областей України буде 12-17° тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів піднімуться 23-28°. На заході та півночі буде трохи прохолодніше - +19-24°. На високогір'ї Карпат вночі температура повітря становитиме +7-12°, а вдень - 13-18° тепла.

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В Київській області 8 червня буде мінлива хмарність. Місцями синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер переважно північно-східний - 5-10 м/с.

В Київській області вночі прогнозують 12-17° тепла, а вдень повітря прогріється до +19-24°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +14-16° тепла. Вдень – до 24° тепла.