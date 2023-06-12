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Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
У Києві буде хмарно та вогко
фото з відкритих джерел

Потепління розпочнеться із середи, 14 червня

У понеділок, 12 червня, денна температура повітря в західних та північних областях не перевищуватиме +10+16 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталя Діденко.

На півдні та сході завтра буде тепла погода – +20+26 градусів.

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях – +16+21 градус тепла, у Кіровоградській та Дніпропетровській +19+23 градусів.

«У понеділок в Україні ще втримається волога погода. Місцями передбачаються дощі та грози. Менша ймовірність опадів 12 червня - західна частина, Харківщина, Луганщина, Одещина, Вінниччина, Черкащина», – каже Діденко.

Вітер буде з північного сходу, поривчастий, місцями із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

У Києві завтра буде хмарно, вогко і вітряно. Температура повітря коливатиметься близько +14+16 градусів.

Потепління розпочнеться із середи, 14 червня, обіцяє синоптикиня.

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Теги: прогноз погоди повітря погода

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