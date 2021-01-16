На Закарпатті троє чоловіків із битами розтрощили дві автівки і побили пасажирів

На Закарпатті троє чоловіків із битами розтрощили дві автівки

За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді 7 років позбавлення волі

В Іршавському районі Закарпаття трьох жителів підозрюють у вчиненні хуліганства: вони безпідставно зупинили та пошкодили два автомобілі, а також нанесли тілесні ушкодження двом особам.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.

«... Заявник повідомив, що інцидент трапився між молодими чоловіками, які стояли посеред дороги та пасажирами авто, які транзитом проїжджали через населений пункт», — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено, що молоді чоловіки, віком 24, 27 та 28 років безпричинно перекрили рух автомобілям, які рухались сільською дорогою.

«Після словесного конфлікту зловмисники дерев’яними битами пошкодили автомобіль Opel Vectra та нанесли тілесні ушкодження водію і пасажиру вказаного авто. Після чого хлопці продовжили трощити автомобілі, які рухались позаду. Механічних ушкоджень зазнала автівка Daewoo Lanos, водію ВАЗ «21014» вдалось втекти», — зазначили правоохоронці.

Всім трьом чоловікам слідчі поліції вже повідомили про підозру у вчиненні вказаного злочину, місце знаходження ще одного причетного зараз встановлюється.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета, що передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») триває слідство.

За вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.