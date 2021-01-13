Біля супермаркету в Києві сталась масова бійка (відео)

Інцидент стався пізно ввечері на Березняках

У вівторок, 12 січня, пізно ввечері біля одного з супермаркетів на вулиці Тичини, 15 у Дніпровському районі Києва сталась масова бійка.

Відео бійки, зняте очевидцями з вікна сусіднього будинку, оприлюднив «Київ оперативний» у Facebook.

На відео видно, що конфлікт розпочався між двома чоловіками, а жінка намагалася їх розборонити.

Згодом до учасників конфлікту приєдналося ще дві людини.

Водій автомобіля, який не зміг проїхати, теж втрутився у бійку.

Загалом учасниками бійки було шестеро людей.

На виклик очевидців на місце прибула поліція, але на той час бійка вже завершилась.

Як повідомлялося, у ніч на 11 січня на Контрактовій площі в Києві четверо чоловіків напали на молодика, побили та пограбували.