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    Біля супермаркету в Києві сталась масова бійка (відео)

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    У бійці взяли участь шестеро людей - Біля супермаркету в Києві сталась масова бійка (відео)
    У бійці взяли участь шестеро людей
    Фото ілюстративне

    Інцидент стався пізно ввечері на Березняках

    У вівторок, 12 січня, пізно ввечері біля одного з супермаркетів на вулиці Тичини, 15 у Дніпровському районі Києва сталась масова бійка.

    Відео бійки, зняте очевидцями з вікна сусіднього будинку, оприлюднив «Київ оперативний» у Facebook.

    На відео видно, що конфлікт розпочався між двома чоловіками, а жінка намагалася їх розборонити.

    Згодом до учасників конфлікту приєдналося ще дві людини.

    Водій автомобіля, який не зміг проїхати, теж втрутився у бійку.

    Загалом учасниками бійки було шестеро людей.

    На виклик очевидців на місце прибула поліція, але на той час бійка вже завершилась.

    Як повідомлялося, у ніч на 11 січня на Контрактовій площі в Києві четверо чоловіків напали на молодика, побили та пограбували.

    Теги: Національна поліція України Київ бійка
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