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    На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)

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    Поліція затримала нападників неподалік місця злочину - На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)
    Поліція затримала нападників неподалік місця злочину
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Нападники викрали в потерпілого телефон і окуляри

    У ніч на 11 січня на Контрактовій площі в Києві четверо чоловіків напали на молодика, побили та пограбували.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Четверо чоловіків побили мене та забрали телефон», – такий виклик отримали патрульні близько першої ночі.

    Автопатруль прибув на Контрактову площу, де дізнався від заявника, що до нього з товаришем підійшла компанія чоловіків і спровокувала бійку. Від одного з ударів заявник впав, а тоді зрозумів, що нападники понишпорили у нього в кишенях куртки. Звідти зникли мобільний телефон та окуляри.

    Патрульні взялися обстежувати прилеглу територію та невдовзі виявили чотирьох осіб, схожих за описом. Неподалік від них лежав мобільний телефон заявника.

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    На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)
    На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)
    На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)
    На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)
    На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)

    Інспектори затримали осіб, на місце викликали слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал бійка напад пограбування
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