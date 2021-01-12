На Контрактовій площі молодики влаштували бійку й пограбували чоловіка (фото)

Нападники викрали в потерпілого телефон і окуляри

У ніч на 11 січня на Контрактовій площі в Києві четверо чоловіків напали на молодика, побили та пограбували.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Четверо чоловіків побили мене та забрали телефон», – такий виклик отримали патрульні близько першої ночі.

Автопатруль прибув на Контрактову площу, де дізнався від заявника, що до нього з товаришем підійшла компанія чоловіків і спровокувала бійку. Від одного з ударів заявник впав, а тоді зрозумів, що нападники понишпорили у нього в кишенях куртки. Звідти зникли мобільний телефон та окуляри.

Патрульні взялися обстежувати прилеглу територію та невдовзі виявили чотирьох осіб, схожих за описом. Неподалік від них лежав мобільний телефон заявника.

Інспектори затримали осіб, на місце викликали слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції.