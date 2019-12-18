У парламенті вимагають звільнити Ситника



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Пан Артем Ситник визнаний апеляційною інстанцією корупціонером, бо отримав подарунки, відпочинок і розваги безкоштовно, - Гончаренко

Депутати кількох фракцій вимагають звільнення директора НАБУ Ситника, визнаного судом винним у вчиненні корупційних дій

Депутати кількох фракцій Верховної Ради вимагають відставки директора НАБУ Артема Ситника, визнаного рішеннями судів винним у корупції, а саме елітному відпочинку на мисливській базі, за який неодноразово платила інша особа.

Так сьогодні під час пленарного засідання народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко з трибуни закликав Ситника піти у відставку, а якщо він цього не зробить - це, на думку депутата, має ініціювати Верховна Рада і президент.

«У козаків були гарні традиції - за корупцію там сікли. Сьогодні в Україні з’явився ще один офіційний корупціонер. Це була б не новина, якби це не був директор Національного антикорупційного бюро України. Пан Артем Ситник визнаний винним судом, апеляційною інстанцією, корупціонером, отримав за це адміністративний вирок за те, що отримував подарунки, відпочинок і розваги безкоштовно. На жаль, пан Ситник замість боротьби з корупцією отримує сите життя, і за ще радянськими традиціями – «з чим борешся, те і маєш», - заявив Гончаренко. - Я думаю, що пан Ситник має піти зі своєї посади негайно. Якщо у нього є честь та гідність, він має це зробити сам, за власним бажанням. Якщо їх немає, то має втрутитись держава, Верховна Рада і Президент України, і звільнити Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України», - повідомляють «Укрновини».

Також 16 грудня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав звернення до антикорупційного комітету щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом винним у корупційних діях.

Депутат фракції «Слуга народу» Максим Бужанський заявив, що «вперше в країні виникла колізія, коли директор Національного антикорупційного бюро рішенням суду визнаний корупціонером». «Рішення опубліковане, вступило в силу, і комітет з правоохоронної діяльності не може залишатись осторонь і зобов’язаний відреагувати - або направити звернення до пана Ситника з пропозицією добровільно піти у відставку, або запропонувати парламенту проголосувати постанову про звернення про відставку», - наголосив нардеп.

Нагадаємо, що 13 грудня Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу та залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року відносно Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Йдеться про елітний відпочинок Артема Ситника на мисливській базі в Рівненській області, за який неодноразово сплачували інші особи. Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, дані до цього реєстру щодо Ситника Артема Сергійовича мають бути внесені протягом 3-х робочих днів, тобто крайній термін такого внесення спливає сьогодні, 18 грудня.

Як повідомлялося, 13 грудня директор НАБУ Артем Ситник програв апеляцію у справі про елітний відпочинок.

До відома, Ситник заплатить 3,4 тис. гривень штрафу.