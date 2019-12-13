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    Ситник заплатить 3,4 тис. гривень штрафу, - адвокат

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    Артем Ситник виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки судове рішення набуло чинністі - Ситник заплатить 3,4 тис. гривень штрафу, - адвокат
    Артем Ситник виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки судове рішення набуло чинністі

    За словами адвоката директора НАБУ, касаційну скаргу на це рішення подавати не можна

    Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник має намір заплатити штраф у розмірі 3, 4 тис. грн за адміністративне порушення під час відпочинку в Рівненській області, яке йому призначив суд. Про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.

    «Він виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки рішення суду набуло чинністі», - сказав він.

    За його словами, касаційну скаргу на це рішення не може бути подано.

    Як повідомлялось, Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.

    Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.

    Артем Ситник
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