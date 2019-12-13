Ситник програв апеляцію у справі про елітний відпочинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артема Ситника визнали винним у корупції

Директор НАБУ програв апеляцію у справі про корупційне діяння

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник програв апеляцію у справі про відпочинок в одному з мисливських угідь у Рівненській області.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретар ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді», - зазначила вона.

Сарган виклала скан резолютивної частини суду, у якій йдеться: «Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 172-5 КУпАП. Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн з конфіскацією подарунків у дохід держави».

Дана постанова суду може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом десяти робочих днів.

Втім, адвокат Ситника вже заявив, що його клієнт має намір заплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн за адміністративне порушення під час відпочинку в Рівненській області, яке йому призначив суд.

Як повідомлялось, Апеляційний суд Рівненської області підтвердив штраф для Ситника у 3,4 тис. грн.

Нагадаємо, Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні через свій відпочинок у мисливському господарстві «Полісся - Сарни», оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків.