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    У Польщі раптово помер українець, який знімався в «Танцях з зірками»

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    Георгій (Жора) Корольов помер у віці 34 років - У Польщі раптово помер українець, який знімався в «Танцях з зірками»
    Георгій (Жора) Корольов помер у віці 34 років
    фото: zorakorolyov / Instagram

    Українця намагалися реанімувати медики, але допомогти танцюристу вони не змогли

    У Польщі раптово помер 34-річний український танцюрист Георгій (Жора) Корольов, який знімався у фільмах і брав участь у польських «Танцях з зірками». Офіційну причину смерті поки що не повідомляють, проте видання Superexpress стверджує, що танцюрист помер через раптові проблеми з серцем.

    Напередодні, 22 грудня, смерть Корольова підтвердила його обраниця Евеліна Батор. Вона вказала, що танцюрист помер 21 грудня.

    За інформацією ЗМІ, причиною смерті українця стало запалення серцевого м'яза. У день трагедії Корольов раптово впав, збираючись на тренування. Українця намагалися реанімувати медики, але допомогти танцюристу вони не змогли.

    Офіційна причина смерті українця наразі не повідомляється, фото: tvn
    Офіційна причина смерті українця наразі не повідомляється, фото: tvn

    Георгій Корольов народився в сім'ї бортпровідниці та професійного футболіста. Артист приїхав до Польщі з Одеси 18 років тому. Він прославився завдяки зйомкам у фільмах і серіалах, а також завдяки участі в «Танцях з зірками». Крім цього артист пробував свої сили в пісенному шоу «Як вони співають».

    Зазначимо, творець легендарного фестивалю «Червона рута» в критичному стані з Сovid-19

    Теги: Польща смерть українці артист спортивні танці
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    У Польщі раптово помер українець, який знімався в «Танцях з зірками»