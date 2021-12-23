У Польщі раптово помер українець, який знімався в «Танцях з зірками»
Українця намагалися реанімувати медики, але допомогти танцюристу вони не змогли
У Польщі раптово помер 34-річний український танцюрист Георгій (Жора) Корольов, який знімався у фільмах і брав участь у польських «Танцях з зірками». Офіційну причину смерті поки що не повідомляють, проте видання Superexpress стверджує, що танцюрист помер через раптові проблеми з серцем.
Напередодні, 22 грудня, смерть Корольова підтвердила його обраниця Евеліна Батор. Вона вказала, що танцюрист помер 21 грудня.
За інформацією ЗМІ, причиною смерті українця стало запалення серцевого м'яза. У день трагедії Корольов раптово впав, збираючись на тренування. Українця намагалися реанімувати медики, але допомогти танцюристу вони не змогли.
Георгій Корольов народився в сім'ї бортпровідниці та професійного футболіста. Артист приїхав до Польщі з Одеси 18 років тому. Він прославився завдяки зйомкам у фільмах і серіалах, а також завдяки участі в «Танцях з зірками». Крім цього артист пробував свої сили в пісенному шоу «Як вони співають».
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