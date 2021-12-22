Творець легендарного фестивалю «Червона рута» в критичному стані з Сovid-19

Друзі і колеги Тараса Мельника просять про допомогу

Відомий український музикознавець, беззмінний директор фестивалю «Червона Рута» Тарас Мельник бореться за життя в ковідному відділенні лікарні Ужгорода. Нині він у критичному стані. Про це в Facebook написав заслужений артист України Кирило Стеценко.

За словами Стеценка, ресурси родини на межі. Тож він закликав усіх небайдужих про максимальний репост і термінові внески.

Музикознавець і композитор Тарас Мельник був одним з ініціаторів проведення у 1989 році «Червоної рути». Фестиваль став переломним моментом для формування нової української музики й культури.

Нагадаємо, на 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.

У віці 88 років помер відомий український кінорежисер Микола Засєєв-Руденко. Відомо, що він хворів на коронавірус.