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    Творець легендарного фестивалю «Червона рута» в критичному стані з Сovid-19

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    Фінансові ресурси родини на межі - Творець легендарного фестивалю «Червона рута» в критичному стані з Сovid-19
    Фінансові ресурси родини на межі
    фото: Kyrylo Stetsenko/Facebook

    Друзі і колеги Тараса Мельника просять про допомогу

    Відомий український музикознавець, беззмінний директор фестивалю «Червона Рута» Тарас Мельник бореться за життя в ковідному відділенні лікарні Ужгорода. Нині він у критичному стані. Про це в Facebook написав заслужений артист України Кирило Стеценко.

    За словами Стеценка, ресурси родини на межі. Тож він закликав усіх небайдужих про максимальний репост і термінові внески.

    Музикознавець і композитор Тарас Мельник був одним з ініціаторів проведення у 1989 році «Червоної рути». Фестиваль став переломним моментом для формування нової української музики й культури.

    Нагадаємо, на 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко.

    У віці 88 років помер відомий український кінорежисер Микола Засєєв-Руденко. Відомо, що він хворів на коронавірус.

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    Теги: гроші фестиваль Facebook артист співак
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    Творець легендарного фестивалю «Червона рута» в критичному стані з Сovid-19