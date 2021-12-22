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    У київському готелі знайдена мертвою кременчуцька адвокатка

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    Наталія Шаповала разом з чоловіком у Кременчуці працювала в&nbsp;адвокатському&nbsp;об'єднанні - У київському готелі знайдена мертвою кременчуцька адвокатка
    Наталія Шаповала разом з чоловіком у Кременчуці працювала в адвокатському об'єднанні
    фото: Кременчуцька газета

    Правоохоронці встановлюють причину смерті жінки

    У Києві, в номері готелю, була знайдена мертвою кременчуцька адвокатка Наталія Шаповал. Про це повідомляє «Кременчуцька газета» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    За попередніми даними, ще вчора адвокати Кременчука були стурбовані тим, що їхня колега не виходить на зв’язок. Поліція повідомила цю інформацію столичним правоохоронцям і ті сьогодні увійшли до номера, де мешкала адвокатка, та виявили її мертвою.

    Тіло жінки було направлено на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.

    За попередніми даними, причина смерті не кримінальна.

    Відомо, що Наталія Шаповала разом з чоловіком у Кременчуці працювала в адвокатському об'єднанні «Шаповал та партнери».

    Також Шаповал була викладачкою кафедри теорії, історії держави та права в Кременчуцькому національному університеті імені М.Остроградського.

    Нагадаємо, 23 листопада стало відомо, що в Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка. Це сталося 18 листопада у Шевченківському районі. Адвокат Зінченка Лариса Криворучко написала у Facebook, що її клієнта застрелили.

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією самогубство.

    Керівник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що загибель екссудді Сергія Зінченка не була вбивством. До такої думки схиляються столичні поліцейські.

    Теги: Національна поліція України Київ смерть адвокат
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    У київському готелі знайдена мертвою кременчуцька адвокатка