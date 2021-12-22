У США помер офтальмолог, який винайшов ботокс

Скотт першим використав ботокс як препарат для лікування косоокості

У США у 89 років помер винахідник ботоксу офтальмолог Алан Скотт. Про це повідомляє The Washington Post.

Алан Скотт, який став першовідкривачем раннього медичного застосування ботоксу, помер 16 грудня в лікарні в Грінбре у Каліфорнії. Причиною смерті стали ускладнення від сепсису, розповіла його дочка Елісон Фергюсон.

Алан Скотт був офтальмологом. Він першим використав ботокс як препарат для лікування косоокості. Згодом ботокс став найбільш відомим як еліксир молодості, що розслабляє зморшки, пише The Washington Post.

Ботокс був офіційно схвалений Управлінням із контролю за продуктами і ліками для косметичних цілей у 2002 році і – що дивувало Алана Скотта – використовувався приблизно 11 мільйонами людей для тимчасового згладжування зморшок, гусячих лапок та інших ознак похилого віку на обличчі, пише видання.

«Життя – це таємниця», – сказав колись винахідник в інтерв'ю San Francisco Chronicle, говорячи про історію препарату, отриманого з ботулотоксину – однієї з найбільш отруйних речовин у біології – і який він спочатку використовував для лікування захворювань очей.

Токсин, що виробляється бактерією Clostridium botulinum, вражає нерви і навіть у незначних кількостях може викликати параліч м’язів і смерть. Під час Другої світової війни вчені, працюючи на військових США, вивчали ботулін як можливу біологічну зброю. Згодом вони дійшли висновку, що він не дуже підходить для ведення війни.

У 1960-х роках лікар Алан Скотт проводив досліди в Інституті дослідження очей Сміта-Кеттлуелла в Сан-Франциско. З огляду на паралізуючу дію речовини на м’язи він припустив, що очищена форма ботулотоксину може бути використана для полегшення таких станів, як косоокість. Оскільки ця очна хвороба часто викликана дисбалансом м’язів, що контролюють око. Також він припустив, що речовина може бути корисною і при блефароспазмі – мимовільному морганні або посмикуванні , яке в найважчій формі може зробити пацієнта функціонально сліпим.

Скотт отримав у вчених зразки ботулотоксину, випробував терапевтичну форму продукту на мавпах і переконався, що його теорія правильна. Він заснував компанію Oculinum для виробництва однойменного препарату, який FDA схвалив у 1989 році для лікування косоокості та блефароспазму.

У 1991 році фармацевтична компанія Allergan придбала інновацію доктора Скотта і перейменувала її на Botox. Тоді лікарі повідомили про приємно здивованих пацієнтів, які почали помічати, що ботокс, крім полегшення очних розладів, прибрав також зморшки між бровами.

Як пише The Washington Post, Алан Браун Скотт народився в Берклі в Каліфорнії 13 липня 1932 року. Його батько був стоматологом, а мати працювала в лабораторії Каліфорнійського університету в Берклі.