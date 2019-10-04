У Порошенка прокоментували антидержавні висловлювання представників «Слуги народу»



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Пільги для оплати житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими», - заявили у партії

Сьогодні в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну - пресслужба «Європейської Солідарності»

Заява народного депутата Галини Третьякової (Слуги народу) про намір скоротити кількість учасників бойових дій і обрізати пільги ветеранам війни, якщо вони не були пораненими – це політичний цинізм.

Про це йдеться в заяві партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність».

У «Європейській Солідарності» зазначають, що сьогодні в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну.

«Це совість українського народу. Вони воювали не за пільги, а за Україну. Їхні пільги – це наша вдячність за врятовану незалежність Вітчизни. Не дозволимо ділити ветеранів і зменшувати їхню соціальну підтримку. Пільги для оплати житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими», - заявили у партії.

Депутати «Європейської Солідарності» наголосили, що їм «боляче перебувати з такими «слугами» в одній Верховній Раді».

«Закликаємо фракцію «Слуга народу» відправити Галину Третьякову у відставку з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та засудити її заяви», - заявили у партії.