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    Суспільство

    У Порошенка прокоментували антидержавні висловлювання представників «Слуги народу»

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    Пільги для оплати житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими&raquo;, - заявили у партії - У Порошенка прокоментували антидержавні висловлювання представників «Слуги народу»
    Пільги для оплати житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими», - заявили у партії

    Сьогодні в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну - пресслужба «Європейської Солідарності»

    Заява народного депутата Галини Третьякової (Слуги народу) про намір скоротити кількість учасників бойових дій і обрізати пільги ветеранам війни, якщо вони не були пораненими – це політичний цинізм.

    Про це йдеться в заяві партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність».

    У «Європейській Солідарності» зазначають, що сьогодні в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій, які пройшли українсько-російську війну.

    «Це совість українського народу. Вони воювали не за пільги, а за Україну. Їхні пільги – це наша вдячність за врятовану незалежність Вітчизни. Не дозволимо ділити ветеранів і зменшувати їхню соціальну підтримку. Пільги для оплати житлово-комунальних послуг, і в безкоштовному лікуванні, і у відпочинку мають бути збереженими», - заявили у партії.

    Депутати «Європейської Солідарності» наголосили, що їм «боляче перебувати з такими «слугами» в одній Верховній Раді».

    «Закликаємо фракцію «Слуга народу» відправити Галину Третьякову у відставку з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та засудити її заяви», - заявили у партії.

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