Порошенко заявив, що через «формулу Штайнмаєра» на Донбасі обиратимуть владу виборці з російськими паспортами



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П’ятий президент України стверджує, що зараз Україні треба шукати вихід з цієї «пастки»

Українська влада має це почути і ті, хто сьогодні приймає рішення, мають відмовитись від цього - лідер «Європейської Солідарності»

Лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що швидка організація виборів на окупованих територіях Донбасу призведе до того, що голосуватимуть на них виборці з російськими паспортами, які видає там Росія.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам п’ятий президент України.

Політик підкреслив, що українська влада має це почути і ті, хто сьогодні приймає рішення, мають відмовитись від цього.

«Я хочу наголосити ще одну важливу деталь, про яку ні вчора, ні сьогодні не згадали. Коли хтось думає про швидку організацію виборів на окупованій території і під дулами російських автоматів, треба не забувати, що на відміну від 2014-2015 років, там вже зараз видані десятки, або може й сотні тисяч російських паспортів. І отже українську владу, на українській землі, вони хочуть, щоб окупований статус, обирали росіяни», – заявив Порошенко.

П’ятий президент України стверджує, що зараз Україні треба шукати вихід з цієї «пастки».

«Виходити зараз з цим на Нормандський формат, я думаю, що це пастка для України. І з неї точно потрібно нам спільно виходити», – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Петро Порошенко вважає, що Росія хоче зробити з окупованого Донбасу аналог Придністров’я.