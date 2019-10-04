Російський адвокат Новіков буде захищати Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні Фото: Главком

ДБР хоче звернутися за правовою допомогою до Росії щодо справи про проходження українських кораблів у Керченській протоці

Відомий російський адвокат Ілля Новіков долучається до захисту Петра Порошенка в низці сфабрикованих кримінальних справ проти п’ятого президента України.

Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність».

«Це рішення було прийняте після того, як стало відомо про намір Державного бюро розслідувань звернутися за правовою допомогою до країни-агресора, зокрема, у кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Як відомо, це провадження було розпочато за заявою екс-заступника глави Адміністрації Януковича Андрія Портнова», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що в цій ситуації залучення російського адвоката є абсолютно доцільним. Ілля Новіков має дозвіл на адвокатську практику в Україні.

«Варто відзначити, що в російських судах Новіков захищав і захищає українських громадян – бранців Кремля. Зокрема, до минулого місяця він був адвокатом наших моряків. Так само Ілля Новіков захищає і російських опозиціонерів, займає активну громадянську позицію – послідовно виступає проти політичних репресій Путіна», - додали в партії «ЄС».

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР розслідує 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко.