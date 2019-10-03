Нардеп заявив про можливий тиск силовиків на людей, які хочуть приєднатися до Української православної церкви



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Депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко прокоментував законопроект від депутатів Опозиційного блоку «За життя»

Депутат зауважив, що мотиви депутатів від ОПЗЖ ініціювати такі проекти законів зрозумілі

Громади і священнослужителі можуть зазнавати тиску з боку правоохоронців через бажання вийти з єдності з Московським патріархатом і доєднатись до Православної церкви України. Про це свідчить новий законопроект від депутатів Опозиційного блоку «За життя», повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко.

«У мережі знайшли документ, який потребує пильної уваги. Генеральний прокурор, за листом Голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, доручає відповідним підрозділам «опрацювати» і «надати пропозиції та зауваження» по вельми знакових законопроектах», – наголосив парламентар.

За його словами, законопроекти, внесені вони депутатами Опозиційної платформи «За життя», стосуються – «недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей (1089 і 1089-1), а також – «внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності релігійних організацій» (1107).

«При цьому, у останньому проекті чітко не визначено, що таке «перешкоджання» і довільне тлумачення цієї норми на місцях дасть ще один важіль тиску на громади і священнослужителів, які бажають вийти з єдності з Московським патріархатом», – заявив Ростислав Павленко.

Депутат зауважив, що мотиви депутатів від ОПЗЖ ініціювати такі проекти законів зрозумілі.

«Але для чого «опрацьовувати» ці вигадки українській прокуратурі? Чи не побачимо механізми з арсеналу колишніх «регіоналів» невдовзі в руках нинішньої влади?» – наголосив політик.

«Дивні справи. У контексті останніх подій – насторожують», – резюмував він.