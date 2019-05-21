У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію канабісу у медичних цілях



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Законопроект про легалізацію канабісу зареєстрований у парламенті 20 травня цього року

У Верховній Раді понад 100 депутатів пропонують легалізувати медичний канабіс.

Відповідний законопроект №10313 зареєстровано у парламенті 20 травня, повідомляють Українські Новини.

Зазначається, що проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення фундаментального права людини на життя передбачає легалізацію канабісу в медичних цілях.

Текст законопроекту зараз відсутній.

Нагадаємо, 30 січня на сайті парламенту було опубліковано петицію, ініціатори якої вимагали законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів із канабісу при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги при СНІДі, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.

Петиція за 2 місяці зібрала понад 25 тис. підписів.

Як повідомлялося, Супрун виступила за легалізацію марихуани в медичних цілях. Також український Гельсінський союз підтримав легалізацію використання конопель в медичних цілях.