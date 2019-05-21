МОЗ хоче змінити концепцію лікування: більше таблеток, менше уколів



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Всесвітня організація охорони здоров’я вважає пріоритетним саме застосування неін’єкційних (пероральних) форм лікарських засобів

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало для громадського обговорення наказ, згідно з яким «у всіх випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми».

У відомстві Уляни Супрун кажуть, що Всесвітня організація охорони здоров’я вважає пріоритетним саме застосування неін’єкційних (пероральних) форм лікарських засобів.

«У всьому світі понад 50% всіх лікарських засобів прописуються, відпускаються або продаються неналежним чином, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одним із таких прикладів є надмірне використання ін'єкцій, коли більш доречно приймати ліки перорально. Це свідчить про те, що міф, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, поширений не лише в Україні. Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо)», – вказують у МОЗ України.

«Традиційно ін’єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, тож нерідко людина змушена перебувати в лікарні, навіть коли немає потреби в цілодобовому нагляді лікарів. Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, перебуваючи в комфортних для себе умовах», – додають фахівці.

У МОЗ також вказують на переваги застосування неін’єкційних форм ліків, які така зміна тягне для медичних працівників, медичних закладів та бюджету.