Зеленський запропонував ліквідувати мажоритарку і знизити прохідний бар’єр



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Володимир Зеленський і Андрій Богдан на зустрічі з лідерами фракцій Фото: Адміністрація президента

Зниження прохідного бар’єру до 3% дозволить пройти в Раду Радикальній партії та Опозиційному блоку

На зустрічі з лідерами фракцій президент Володимир Зеленський запропонував внести декілька змін в існуючий закон про вибори народних депутатів. Про це повідомили депутати після того, як вийшли з Адміністрації президента.

Зміни стосуються відміни мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру з 5% до 3%.

«Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести декілька правок. Для цього подати коротенький законопроект: 1 правка – скасувати мажоритарну систему, знизити бар’єр до 3%. Ще дискутувалась тертя правка, запропонована фракціями, - це уточнення норм про імперативний мандат», - сказав Віталій Хомутиннік (група «Відродження»).

Це підтвердив і лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк: «Парламент може на позачерговому засіданні прийняти зміни до чинного закону про вибори, де знімаються усі статті щодо мажоритарки і знижується прохідний бар’єр до 3%».

Він додав, що зміни щодо зміни по імперативному мандату викликали дискусію, адже це забороняє перехід «тушок».

Як повідомив сьогодні Олег Ляшко, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

В Раді ще в кінці 2017 року був проголосований в першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), але до ньго було подано 4400 правок і немає шансів, що депутати його розглянуть.

Нагадаємо, згідно останнього опитування, яке провели центр «Соціальний моніторинг», Інститут соціальних досліджень ім.Яременка і група «Рейтинг», Радикальна партія, «Самопоміч» і Опоблок набирають менше 5% і не проходять в Верховну Раду.

3%-вий бар’єр можуть подолати «Опозиційний блок - партію миру і розвитку» (група Вілкула) - 3,5% (2,6% усіх опитаних), за Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3% (2,4%). А ось за ВО "Свобода" готові проголосувати 2,4% (1,8%), за об'єднання "Самопоміч" - 2% (1,5%).

Володимир Зеленський покликав на 21 квітня лідерів фракцій, щоб провести консультації щодо розпуску парламенту. Згідно ст. 90 Конституції України, рішення про дострокове припинення повноважень парламенту приймається президентом після консультацій зі спікером, його заступниками та головами депутатських фракцій.