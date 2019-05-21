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    Думки вголос

    До нової Верховної Ради знову обереться багато мерзотників та шахраїв

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Інавгураційна промова президента України Володимира Зеленського, 20 травня 2019 року - До нової Верховної Ради знову обереться багато мерзотників та шахраїв
    Інавгураційна промова президента України Володимира Зеленського, 20 травня 2019 року

    Вибори - шанс на зміни в кращу сторону

    Мовою оригіналу

    Итак, давайте поговорим о внеочередных выборах.

    Для того, чтобы отправиться на внеочередные выборы есть много причин. Я говорю не о поводе - отсутствие коалиции, а именно о мотивации. И постараюсь выделить основные.

    1. У новоизбранного Президента и его партии сейчас высокий рейтинг. Но он будет падать. Потому что этот рейтинг на ожиданиях. А среди этих ожиданий в первую очередь кардинальное снижение тарифов. Снижение приведет к конфликту с МВФ и возможному дефолту, в чем мало кто сегодня заинтересован. Учитывая, что ждать этого не приходится и к тому же нас ждут серьезные испытания в ближайший год, то чтобы получить лояльный парламент, который будет поддерживать действия Президента требуются перевыборы. На них Зеленский может получить реальное большинство в представительстве в ВР. А если выборы будут осенью, то количество подконтрольных его политсиле мандатов будет значительно меньше. Это раз.

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    2. Есть общественный запрос на роспуск ВР. И его удовлетворение принесет Зеленскому краткосрочные, но дополнительные балы. Парламент давно уже стал центром негатива для граждан. Это получилось вследствие объективных и субъективных причин. Объективные причины - лоббизм своих интересов разными депутатами, коррупционные скандалы, прогулы нардепов и не персональное голосование. Субъективные причины - направленная дискредитация ВР со стороны высшего руководства Украины через СМИ и ЛОМов, а так же то, что люди банально не понимают права и возможности народных депутатов и путают их с депутатами местных советов. Поэтому есть общий негатив и шаблон общественного мнения, что депутат - это зло. Любой. И гнать всех надо. Это два.

    3. Риторикой своих видеовыступлений Зеленский показал, что не намерен вести диалог с ВР. А ему уже сейчас нужны свои глава ГПУ и СБУ. Но у Зеленского нет уверенности, что этот созыв Рады даст снять старых руководителей ведомств и позволит назначить его кандидатуры. А без этих двух руководителей силовых ведомств в Украине политику делать не получается. Никому. Поэтому он получит быструю возможность их назначить в следующем созыве. Хотя лично я считаю, что ВР пошла бы ему на встречу по всем кадровым вопросам. Поэтому роспуск и внеочередные перевыборы - это его потенциальная возможность решить кадровые вопросы через лояльный парламент. Это три.

    Есть и множество других причин, но эти основные. И при всем этом выборы пройдут по старому закону о выборах - с мажоритаркой и закрытыми списками. Значит немало мерзавцев, аферистов и коррупционеров вновь переизберутся. Но в этот раз уже под новыми флагами. А самое грустное при этом, что люди уже через полгода начнут злиться на новый парламент, возненавидят депутатов и начнут возмущаться тем, какие идиоты проголосовали за этих идиотов. Люди все еще не готовы признаться самим себе, что за этих и за всех предыдущих депутатов голосовали они сами. Кто-то голосовал за гречку или за деньги, кто-то за отремонтированное парадное или за красивое обещание, но всегда голосовали люди. И я по-прежнему настаиваю на том, что парламент отображает общество. Изменятся люди - поменяются к лучшему и их избранники. А выборов бояться не стоит. Они шанс на те самые изменения к лучшему. Только без изменений правил и без работы над ошибками своего предыдущего выбора, нам не стоит ждать от выборов качественных изменений. Извините, но другого варианта не существует.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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