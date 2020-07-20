У Рівному відновили роботу дитячі садки



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У Рівному минулого тижня близько тисячі працівників дитячих закладів проходили тести на коронавірус, у результаті Covid-19 підтвердився у дев’яти осіб

З 380 груп у дитячих садках відновили роботу лише 80 - мер міста

У Рівному сьогодні, 20 липня, послабили карантин і відкрили 38 дитячих закладів. Про це повідомляє «Радіо Трек».

Зазначається, що дошкільні заклади працюють у тестовому режимі і місцева влада оприлюднить результати їх роботи наприкінці цього тижня.

Міський голова Рівного Володимир Хомко поінформував, що з 380 груп у дитячих садках відновили роботу лише 80. «У групі може бути не більш 15 дітей одночасно. Для того щоб дитина потрапила до садочка, батькам потрібно надати довідку про те, що жоден член сім’ї не хворів на коронавірус», - наголосив мер міста.

У Рівному минулого тижня близько тисячі працівників дитячих закладів проходили тести на коронавірус, у результаті Covid-19 підтвердився у дев’яти осіб. У 49 зафіксували імуноглобулін-G, що свідчить або про перенесену раніше хворобу, або про безсимптомне існування вірусу в організмі.

У Рівненській ОДА запевняють, що працівників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, не допустять до роботи й додатково перевірять на хворобу методом ПЛР.

Коронавірус в Україні

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Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.