За добу в Києві коронавірус діагностували у 77 осіб



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Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18

До лікарень столиці за добу госпіталізували 13 пацієнтів з коронавірусом

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 77 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Це на 10 випадків менше, ніж 19 липня (87 інфікованих).

«Друзі! Ще в 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 6961 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 36 жінок віком від 18 до 82 років. Та троє дівчаток - 3, 7 та 12 років. 38 чоловіків віком від 18 до 76 років. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 20 людей. Всього коронавірус подолали 2386 киян.

«Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18 випадків, Деснянському районі — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків. Не втомлююсь нагадувати: не забувайте про елементарні правила, щоб захистити себе. Носіть маски в публічних місцях та дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе», - написав Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 59493

Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.

Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.

До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.