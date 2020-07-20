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    За добу в Києві коронавірус діагностували у 77 осіб

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    Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі &mdash; 18 - За добу в Києві коронавірус діагностували у 77 осіб
    Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18

    До лікарень столиці за добу госпіталізували 13 пацієнтів з коронавірусом

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 77 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Це на 10 випадків менше, ніж 19 липня (87 інфікованих). 

    «Друзі! Ще в 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 6961 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

    Серед тих, що захворіли: 36 жінок віком від 18 до 82 років. Та троє дівчаток - 3, 7 та 12 років. 38 чоловіків віком від 18 до 76 років. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 20 людей. Всього коронавірус подолали 2386 киян.

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    «Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18 випадків, Деснянському районі — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків. Не втомлююсь нагадувати: не забувайте про елементарні правила, щоб захистити себе. Носіть маски в публічних місцях та дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе», - написав Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      59493
    • Одужали
      31439
    • Хворіють
      26556
    • Померли
      1498

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого. 

    Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.

    До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

    Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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