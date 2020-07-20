Коронавірус в Україні: за добу – 651 нових випадків хвороби



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Covid-19 виявили у понад 59 тисяч українців

Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки Covid-19, за добу - 651.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Також відомо, що від хвороби за добу померли 13 людей, 560 - одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні було зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж у суботу (847).

До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.