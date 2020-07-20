  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус в Україні: за добу – 651 нових випадків хвороби

    • Розсилка
    Коронавірус в Україні: за добу – 651 нових випадків хвороби

    Covid-19 виявили у понад 59 тисяч українців

    Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки Covid-19, за добу - 651.

    Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

    Також відомо, що від хвороби за добу померли 13 людей, 560 - одужали. 

    screenshot_1_126

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      58842
    • Одужали
      30879
    • Хворіють
      26478
    • Померли
      1485

    Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні було зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж у суботу (847).

    До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

    медицина Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ