Коронавірус в Україні: за добу – 651 нових випадків хвороби
Covid-19 виявили у понад 59 тисяч українців
Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки Covid-19, за добу - 651.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Також відомо, що від хвороби за добу померли 13 людей, 560 - одужали.
Коронавірус в Україні
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Всього58842
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Одужали30879
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Хворіють26478
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Померли1485
Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні було зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж у суботу (847).
До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.