Помісна церква цьогоріч не буде проводити хресний хід



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28 липня в Україні відзначають літургійний спомин святого Володимира Великого, який у 988 році охрестив Київську Русь Фото: Главком

Торік Помісна церква провела свій перший хресний хід 28 липня

Через пандемію коронавірусу Українська православна церква відмовилась від багатолюдногно хресного ходу на честь Володимира Великого в Києві. Обмежаться молитвою у храмі та біля пам’ятника.

Про це в Івано-Франківську заявив Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Помісної церкви Епіфаній.

«Кожного року в Києві проводять велелюдний хресний хід під час святкування пам’яті князя Володимира. В цьому році ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань, а обмежимось лише молитвою у храмі і біля пам’ятника, бо на це свято завше з’їжджались десятки тисяч прочан з усієї України. Коли ми збираємось великою громадою, ми відчуваємо, що ми сила і це нас надихає рухатись, працювати і розбудовувати, кожен на своєму місці, нашу Україну і Українську православну церкву… Аби не було наступної хвилі (Covid-19 – ред.), треба ставитись дуже відповідально до тих норм, які встановив український уряд. Є послаблення, але не варто забувати, що хвороба ще повністю не відійшла», - наголосив митрополит Епіфаній.

Він зауважив, що нині українці прагнуть єдності у молитві. Втім, виходити з карантину треба правильно і поступово, бо небезпека ще залишається.

«Це - наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України, нашого північного сусіда, який намагається нас фізично полонити, і там триває ця неоголошена війна, але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби. Ми бачимо , що наше суспільство поділене. Одні вважають, що це є велика небезпека, а інші вважають, що це не хвороба і небезпеки немає. Небезпека є», - переконаний митрополит.

Він зауважив, що пік коронавірусу в Україні очікували під час святкування Великодня. Втім, цього не сталось, бо Церква віднеслась до цього дуже відповідально, запропонувавши вірянам трансляцію Богослужінь через засоби телекомунікації.

«Це дало певний поштовх церквам до того, що ми маємо ставати більш сучасними, користуватись тими засобами, якими користується наша молодь. Для старшого покоління - це більш складніше. Ми бачимо, що за допомогою цих новітніх засобів ми достукуємось навіть до найбільш віддалених місць та містечок», - зазначив глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній перебуває на Прикарпатті з дводенним архіпастирським візитом. В неділю в селі Шешори, Коломийського району, митрополит взяв участь у спільній молитві за подолання коронавірусної хвороби і наслідків повені, які відбулись в області у червні. Сьогодні Епіфаній проведе заупокійну молитву за жертвами репресій у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз, що біля Івано-Франківська.

28 липня в Україні відзначають літургійний спомин святого Володимира Великого, який у 988 році охрестив Київську Русь.

До слова, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня 2019 року провела свій перший хресний хід. В урочистостях взяв участь пятий президент України Петро Порошенко, за часів правління якого Україна отримала Томос від Вселенського патріарха Варфоломія.

Як повідомлялося, тоді Московська церква також провела хресний хід.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.

Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.





Джерело: Укрінформ