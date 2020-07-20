Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину
Поки не готові до послаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
- показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
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Всього59493
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Одужали31439
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Хворіють26556
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Померли1498
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.
Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.
До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.