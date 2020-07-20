Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки не готові до послаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області

Київ та ще 8 регіонів станом 20 липня не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області. Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні. Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;

становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%. Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я. Коронавірус в Україні Всього 59493

Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498 Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.

Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.

До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.