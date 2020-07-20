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    Новини

    Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину

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    Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину

    Поки не готові до послаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області

    Київ та ще 8 регіонів станом 20 липня не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області.

    Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

    Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

    • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;
    • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
    • показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
    Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      59493
    • Одужали
      31439
    • Хворіють
      26556
    • Померли
      1498

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого. 

    Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.

    До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

     

    Київ медицина хвороби карантин коронавірус
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