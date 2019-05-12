Instagram заблокує хештеги, через які поширюють «антинаукові дані» про вакцини



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Instagram раніше блокував хештеги, що містять неправдиву інформацію, наприклад, #vaccinescauseautism і #vaccinescauseaids

Нова політика заборони стосуватиметься навіть тих хештегів, що можуть здатися нешкідливими, але насправді використовуються для поширення спростованих наукою тверджень

Instagram заблокує хештеги, через які поширюють «антинаукові дані» про вакцини. Це рішення озвучили через добу після того, як сотні користувачів покритикували соціальну мережу за «неакуратне поводження з потенційно шкідливими публікаціями». Про це пише Engadget.

Зазначається, що нова політика заборони стосуватиметься навіть тих хештегів, що можуть здатися нешкідливими, але насправді використовуються для поширення спростованих наукою тверджень.

Instagram раніше блокував хештеги, що містять неправдиву інформацію, наприклад, #vaccinescauseautism і #vaccinescauseaids. Тепер компанія також заблокує хештеги, які не обов'язково містять розвінчану наукою інформацію, але використовуються противниками вакцинації для поширення «завідомо неправдивих заяв».

Коли Instagram блокує хештег, це унеможливлює пошук контенту, який був ним відзначений. Спроба натиснути на заборонений хештег не дасть жодних результатів і він зникне з пошуку. Facebook також зробила аналогічні кроки з обмеження поширення дезінформації про вакцини.

У Instagram заявили, що вони шукають нові способи боротьби з фейк-новинами. Компанія вже показує спливаюче повідомлення, коли люди шукають хештеги, пов'язані з насиллям, і хоче ввести аналогічну систему, яка стосується публікацій про вакцини.

В Instagram розповіли, що цей процес все ще перебуває «на ранніх стадіях», оскільки вони продовжують розробляти свою політику щодо потенційно шкідливого контенту.