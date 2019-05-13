Як знімали Eva.Stories і чому історія Голокосту в Instagram стала такою популярною



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Instagram у версії 1944 року. Як виникла Eva.Stories

Понад сто п'ятдесят мільйонів переглядів за кілька тижнів набрав в Instagram проект Eva.Stories – історія єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту в 1944 році. На підставі її щоденника, який 13-річна дівчинка вела в ті роки, ізраїльський бізнесмен Маті Кохаві вирішив зняти реконструкцію останніх місяців життя Єви і опублікував фільм в Instagram, щоб до теми Голокосту залучити молоде покоління.

У підсумку – проект Eva.Stories за кілька днів став відомим у всьому світі. Знімали історію дівчинки в Україні, на кілька днів Львів перетворився на нацистську Угорщину.

Джерело: Радіо Свобода