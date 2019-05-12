Цукерберг відкинув пропозицію розділити Facebook, Instagram і WhatsApp на незалежні компанії



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Facebook не треба ділити - над ним треба встановити контроль, - Цукерберг

Facebook пред'являли претензії щодо втручання у вибори в різних країнах

Керівник Facebook Марк Цукерберг відккинув пропозицію розділити компанію Facebook та Instagram і WhatsApp, які їй належать, на окремі компанії, бо це не допоможе вирішити проблеми, що стоять перед соцмережею. Про це він заявив в інтерв'ю каналу France Info, повідомляє TechCrunch.

«Прочитавши колонку Кріса Х'юза (співзасновника Facebook - ред.), я подумав, що його пропозиція не допоможе вирішити проблеми (йдеться претензії до Facebook у різних країнах після скандалів з Cambridge Analytica та «фабрикою тролів» - ред.).

Я думаю, ті, хто піклується про демократію і вибори, раді мати компанію, яка, як ми, може вкладати мільярди доларів на рік у створення найсучасніших інструментів для боротьби з втручанням у вибори», - сказав він.

За словами Цукерберга, у 2019 році бюджет Facebook на безпеку перевищив весь дохід компанії, отриманий після виходу на біржу в 2012 році.

«Ми можемо собі це дозволити, тому що ми побудували успішний бізнес», - зазначив керівник Facebook.

Про недоцільність розподілу Facebook заявив і Нік Клегг - віце-президент компанії з міжнародних справ і зв'язків з громадськістю.

«За успіх не можна карати. Facebook не треба ділити - над ним треба встановити контроль», - написав він у колонці для The New York Times.

Нагадаємо, раніше співзасновник Facebook Кріс Х'юз закликав владу США позбавити компанію контролю над Instagram і WhatsApp. Він також закликав створити в США урядовий орган з контролю за технологічним ринком.