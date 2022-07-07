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    Суспільство

    У шести областях України оголошено штормове попередження

    У деяких областях України&nbsp;оголошено І рівень небезпеки, жовтий - У шести областях України оголошено штормове попередження
    У деяких областях України оголошено І рівень небезпеки, жовтий
    фото: glavcom.ua

    В окремих районах град та шквали

    На сьогодні, 7 липня, синоптики прогнозують негоду у шести областях України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Очікуються грози, а в окремих районах град та шквали.

    «7 липня вдень у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

    Як зазначається, у цих областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Нагадаємо, 6 липня, Київ та область накрили грозові зливи та сильний вітер. У деяких районах столиці затоплено дороги та магазини.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У шести областях України оголошено штормове попередження