У шести областях України оголошено штормове попередження

У деяких областях України оголошено І рівень небезпеки, жовтий

В окремих районах град та шквали

На сьогодні, 7 липня, синоптики прогнозують негоду у шести областях України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Очікуються грози, а в окремих районах град та шквали.

«7 липня вдень у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, у цих областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 6 липня, Київ та область накрили грозові зливи та сильний вітер. У деяких районах столиці затоплено дороги та магазини.