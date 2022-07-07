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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Градів»: є поранені

    &nbsp;Опівдні окупанти гатили по Широківській громаді - Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Градів»: є поранені
     Опівдні окупанти гатили по Широківській громаді
    фото: ДСНС

    Пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину

    Російські окупанти обстріляли село Лимани на Миколаївщині реактивною системою залпового вогню «Град» та артилерією 122-го калібру. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    За його словами, пошкоджено дитячий садок, будівлю адміністрації громади, знищено пожежну машину місцевої територіальної громади. Постраждалих нема.

    Також вчора опівдні окупанти гатили по Широківській громаді – ворог пошкодив півтора десятки панелей сонячної електростанції. Поранено одного цивільного.

    Як повідомлялося, у четвер, 7 липня, після 4 години ранку в Миколаєві та Миколаївській області пролунало кілька вибухів. Зранку 5 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Градів»: є поранені