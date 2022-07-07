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    Події в Україні

    Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат

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    Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат
    фото: Генштаб ЗСУ

    Протягом доби ЗСУ ліквідували 150 рашистів

    За минулу добу Росія втратила близько 150 військових, вісім ББМ та два танки. Про свіжі втрати ворога повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1 602 (+2) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3 797 (+8) од,
    • артилерійських систем – 815 (+3) од,
    • РСЗВ – 247 (+0) од,
    • засобів ППО – 107 (+0) од,
    • літаків – 217 (+0) од,
    • гелікоптерів – 187 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),
    • крилатих ракет – 155 (+2) од,
    • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 665 (+17) од,
    • спеціальної техніки – 66 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

    Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб назвав напрямки, де Росія зазнає найбільших втрат