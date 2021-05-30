У США помер почесний консул України

Богдан Федорак працював почесним консулом України з 2001 рок

В американському Детройті (штат Мічиган) помер почесний консул України Богдан Федорак. Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

«З глибоким сумом сприйняли звістку, що відійшов у вічність почесний консул України у м. Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям та близьким пана Богдана», – йдеться в повідомленні.

Федорак працював почесним консулом України з 2001 року.

У посольстві зазначили, що пам'ятають його як громадського діяча, президента Крайового виконавчого комітету українського конгресового комітету Америки, президента українського культурного центру «Уоррен» штату Мічиган та віцепрезидента українсько-американської фундації волі.

Нагадаємо, у Єгипті під час дайвінгу загинув колишній головний розвідник України.