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    У США помер почесний консул України

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    У&nbsp;Детройті помер почесний консул України&nbsp;Богдан Федорак - У США помер почесний консул України
    У Детройті помер почесний консул України Богдан Федорак

    Богдан Федорак працював почесним консулом України з 2001 рок

    В американському Детройті (штат Мічиган) помер почесний консул України Богдан Федорак. Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці у Facebook.

    «З глибоким сумом сприйняли звістку, що відійшов у вічність почесний консул України у м. Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родині, друзям та близьким пана Богдана», – йдеться в повідомленні.

    Федорак працював почесним консулом України з 2001 року.

    У посольстві зазначили, що пам'ятають його як громадського діяча, президента Крайового виконавчого комітету українського конгресового комітету Америки, президента українського культурного центру «Уоррен» штату Мічиган та віцепрезидента українсько-американської фундації волі.

    Нагадаємо, у Єгипті під час дайвінгу загинув колишній головний розвідник України.

    Теги: дипломатія США смерть посольство Україна
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    У США помер почесний консул України